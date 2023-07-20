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Dünya
AA 20.07.2023 16:44

Rusya, ülkesindeki İngiliz diplomatlara "seyahat öncesi bildirim zorunluluğu" getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz diplomatlara Rusya içerisinde gerçekleştirecekleri seyahatler öncesinde bildirim yapma zorunluluğu getirdi.

Rusya, ülkesindeki İngiliz diplomatlara "seyahat öncesi bildirim zorunluluğu" getirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere tarafından Ukrayna'nın "terör eylemlerine" verilen desteğin kabul edilemez olduğu belirtildi.

İngiltere'nin, Rusya'ya düşmanca tavırlarını sürdürdüğünün ve bunun üzerine İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tom Dodd'un bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "İngiliz tarafı, Rus misyonlarının İngiltere'deki çalışmalarının engellenmesi dahil olmak üzere, Londra'nın düşmanca eylemlerine yanıt olarak, ülkemizdeki İngiliz diplomatik misyonlarının personeline yönelik 'seyahatler öncesi bildirim prosedürünü' uygulamaya koyma kararı hakkında bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'nin Rusya'daki diplomatik misyonlarında çalışanların 120 kilometrelik "serbest dolaşım bölgesi" dışına yapacakları seyahatler öncesinde artık Rusya tarafına önceden bilgi vermek zorunda oldukları belirtildi.

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