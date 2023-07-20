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Dünya
AA 20.07.2023 16:06

Ersin Tatar'dan "KKTC'ye yapılan seyahat haksızlıklarına son verilmesi" çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "(KKTC'ye yapılan) Bu izolasyon, ambargolar, kısıtlamalar ve özellikle seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara artık son verilmesi gerekmektedir." dedi.

Ersin Tatar'dan "KKTC'ye yapılan seyahat haksızlıklarına son verilmesi" çağrısı
[Fotograf: AA]

Tatar, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, yılların projesi Ercan Havalimanı'nın açılışının büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu projede çok sayıda kişinin büyük gayretleri olduğuna dikkati çeken Tatar, havalimanının yap, işlet ve devret ortaklığıyla değerlendirildiğini ancak bazı teknik sebeplerden dolayı gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Salgın döneminde 2 yıl KKTC'ye uçak seferlerinin durduğunu ayrıca otel ve iş yerlerinin kapandığını aktaran Tatar, yine de çabaların devam ettiğini ve bugün havalimanının açılışında birlikte olduklarını söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda Türkiye'nin Sivil Havacılık Dairesi, Devlet Havalimanları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililerin büyük gayret ve yardımlarıyla bugün bu açılışı yaptıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Havalimanına ismini veren 20 Temmuz 1974'te şehit düşen Fehmi Ercan'ı rahmetle andığını belirten Tatar, "Onları unutmamız mümkün değildir. Burası 1974'te küçücük askeri bir havalimanıydı, Timbu Havalimanı. O günden bugüne, buradaki çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi makamları, sivil havacılık dairesinin gayretleri ve Ercan Havalimanı'nın yıllar itibarıyla bütün buradan geçen uçaklara hizmet verme yeteneği ve kabiliyetiyle, sivil havacılık ve devlet havalimanı çalışanlarıyla burada esasında Türkiye'yle birlikte fır hatları bağlamında ulusal güvenliğin de sağlandığı bir merkez Ercan Devlet Havalimanı." diye konuştu.

Ercan Havalimanı adını Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk şehidinden alıyor
Ercan Havalimanı adını Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk şehidinden alıyor

Uluslararası bağlantı uçuşlarında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Tatar, Türkiye üzerinden dünyanın her yerinden KKTC’ye uçuşların olduğunu aktardı.

Tatar, başka uçuşların olmadığına dikkati çekerek, "Uluslararası camia bu haksızlığı bize yapmaya devam ediyor. Bugün Ercan Havalimanı'nın yeni terminali, pistiyle, buradaki donanımıyla, buradaki güvenliğiyle, böyle bir havalimanı güneyde bile yok, çoğu ülkede bile yok." ifadelerini kullandı.

"Seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır"

Kıbrıs Türk halkı adına uluslararası camiaya bir kez daha seslenen Tatar, "(KKTC’ye yapılan) Bu izolasyon,ambargolar, kısıtlamalar ve özellikle seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara artık son verilmesi gerekmektedir. Çünkü seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır." dedi.

Diğer ülkelerden KKTC'ye gelmek isteyen çok sayıda vatandaşa engel olunduğunu, özellikle İngiltere'den direkt uçuşların olmamasının insan hakları ihlali ve kısıtlamaya yol açtığını kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Akdeniz'deki bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böylesine bir havalimanına sahip olmasının bizler için ne kadar gurur verici ve bizler için onur verici bir gelişme olduğunu milletimize buradan paylaşmak istiyorum."

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