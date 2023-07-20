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Dünya
AA 20.07.2023 16:02

Japonya'da suç oranları, 2023'ün ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 21 arttı

Japonya'da COVID-19 salgını sonrası tedbirlerin gevşetilmesinin ardından 2023'ün ilk yarısında suç oranlarında, geçen yıla göre yüzde 21 artış kaydedildi.

Japonya'da suç oranları, 2023'ün ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 21 arttı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Japonya'nın resmi Kyodo ajansının emniyet verilerine dayandırdığı haberine göre, yılın ilk yarısında kaydedilen 333 bin vakayla suç oranı, önceki yılla kıyasla yüzde 21,1 arttı.

Bisiklet hırsızlığı gibi sokakta işlenen suçlar, 110 bin 744 vakayla önceki yıla göre yüzde 29,7 yükselirken, 27 bin 741 vaka ile "haneye tecavüz" suçu yüzde 28 artış gösterdi.

Rapora göre, cinayet gibi ağır suçlarda ise 5 bin 137 vakayla yüzde 16,5 artış görülürken, hırsızlık ve gasp kategorisinde ise 228 bin 889 vakayla bu alanda yüzde 23,8'lik artış kaydedildi.

Ülkede artış görülen suçlar arasında "yami baito" adı verilen, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla işe alınan kişilerin işlediği suçlarla ilişkilendirilen ev soygunu vakaları dikkati çekti.

Ulusal Polis Ajansı (NPA) sözcüsü, suç oranındaki artışlara ilişkin "İnsanlar (salgın sonrası) normale dönerken suç vakalarında artış devam ederse bu, (emniyet açısından) dönüm noktası olacaktır." ifadesini kullandı.

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