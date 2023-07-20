Irak, İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un lisansını iptal etti

Irak resmi ajansı INA’ya göre Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerden dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal etme kararı aldı.

Bağdat yönetimi İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'ın da ülkeyi terk etmesini istemişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ayrıca Dışişleri Bakanlığı’na Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat vermişti.

Bağdat’ta Sadr Hareketi’ne bağlı kişiler gece saatlerinde İsveç Büyükelçiliği binasını basarak bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.