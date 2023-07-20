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Dünya
AA 20.07.2023 15:07

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattığını duyurdu.

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların süresini uzattı
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyinden yapılan açıklamada, ilk olarak Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle 2014'te başlatılan yaptırımların süresinin 31 Ocak 2024'e kadar uzatıldığı bilgisi verildi.

AB'nin yaptırımları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Şubat 2022'de genişletilmişti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazede sürüyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor. Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014'te almıştı.

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