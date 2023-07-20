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Dünya
AA 20.07.2023 15:04

Almanya, AB olarak Türkiye gibi kilit bir ortakla birlikte çalışmak istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) olarak jeopolitik ve zorlu zamanlarda Türkiye gibi kilit bir ortakla birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Almanya, AB olarak Türkiye gibi kilit bir ortakla birlikte çalışmak istiyor
[Fotograf: Reuters]

Annalena Baerbock Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısından önce yaptığı açıklamada, "(Türkiye'deki) Seçimlerden sonra, stratejik düşünme zamanıdır. Bunu yaparken naif değiliz. Acil reformlara ihtiyaç olduğu açıktır ancak bu jeopolitik ve zorlu zamanlarda, her zaman kolay olmasa da bölgemizdeki kilit bir ortakla (Türkiye) birlikte çalışmak istediğimiz de açıktır" dedi.

AB toplantısında ülkesinin girişimiyle Türkiye ile ilişkileri gündeme aldıklarını hatırlatan Baerbock, "Küresel, stratejik olarak önemli bir aktör ve doğrudan komşumuz" şeklinde nitelendirdiği Türkiye ile işbirliğinin nasıl sürdürüleceği üzerine tekrar düşünmenin önemine işaret ederek, "Bunlar sadece yakın komşularımızla ilgili sorular değil, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ve iklim kriziyle ilgili sorulardır" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Türkiye ile yakın bağları olduğunu vurgulayan Baerbock, Almanya'da çifte vatandaşlığa sahip pek çok kişi olduğuna işaret etti.

AB'ye katılım sürecine ilişkin çok net kuralların olduğuna dikkati çeken Baerbock, "Türkiye'ye ilişkin katılım perspektifleri, süreçleri ve ilerlemeleri son yıllarda sadece durmakla kalmadı, aynı zamanda derin dondurucuya da girdi diyebilirim" diye konuştu.

Bununla birlikte, Türkiye ve AB ülkelerinin birbirleriyle diyalog halinde olmasının ve bu zor zamanlarda birlikte nasıl daha yakın çalışabileceğine bakmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Baerbock, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında sorumluluklarını yerine getirmediğini ileri sürdü.

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da sıkışıp kaldığını ve bu nedenle savaşı sadece Ukrayna'ya karşı değil, bu dünyadaki uluslararası birliktelik anlayışına karşı yürüttüğünü ifade etti.

Rusya'nın tahıl yüklü gemileri hedef olarak göreceğine dair açıklaması sorulan Baerbock,"Bu tehdit, Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'ya sadece doğrudan silahlarla saldırmadığını, aynı zamanda uluslararası düzene, bu dünyada birbirleriyle normal ilişki kurma biçimine de saldırdığını bir kez daha gösteriyor. Çünkü tahılı ve sivil gemileri silah olarak kullanmakla yetinmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın kendi kaderini tayin hakkını uygulayabilmesi için her alanda daha fazla desteklenmesine ihtiyaç olduğunu aktaran Baerbock, bu desteği koordineli bir şekilde yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn da Brüksel'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesine değindi.

Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasını sağlamak için çaba sarf ettiğine ve yardımcı olduğuna dikkati çeken Asselborn, "Şimdi tüm dünyayı etkileyen bu tahıl anlaşmasını sağlamak için burada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin üzerinde etkisi olan tek ülke olduğuna inandığım Türkiye'ye odaklanmalı" dedi.

Öte yandan Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında sorunlar olduğunu ileri süren Lüksemburglu bakan, bu alanlarda mesafe alınması durumunda katılım müzakerelerinin yeniden başlamasını imkan dahilinde gördüğünü söyledi.

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