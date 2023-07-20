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Dünya
AA 20.07.2023 14:59

ABD yönetimi, Wuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımı askıya aldı

ABD yönetimi, COVID-19 salgınının çıkış noktası olduğu öne sürülen Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımları askıya aldığını bildirdi.

ABD yönetimi, Wuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımı askıya aldı
[Fotograf: Reuters]

The Hill'in haberine göre, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Wuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımların askıya alındığını açıkladı.

HHS'nin hazırladığı notta, Viroloji Enstitüsünün gerekli belgeleri teslim etmediği ve ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) güvenlikle alakalı sorularına yanıt vermediği bilgisi verildi.

Notta, Viroloji Enstitüsünün "NIH'nın biyogüvenlik protokollerinin ihlal edilmiş olabileceği" ve bu durumun hala sürüyor olma ihtimali olduğu belirtilerek, "Bu sebepten dolayı, olası bir sağlık riskini azaltmak için Viroloji Enstitüsüne yardımların derhal askıya alınması gerektiğine karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Wuhan Viroloji Enstitüsü hakkındaki iddialar

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan Wuhan Viroloji Laboratuvarı, COVID-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi COVID-19 Salgını Soruşturma Alt Komitesi, COVID-19'un ABD'nin fonlarıyla bu enstitüde üretildiğini savunuyor.

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