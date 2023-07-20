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Dünya
AA 20.07.2023 14:11

İsveç, Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasını kınadı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Irak'ın başkenti Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğinin basılmasını kınayarak, Irak'ın Stockholm Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

İsveç, Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasını kınadı
[Fotograf: AA]

Billström, Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı grupların İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe vermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Benzeri bir olayın bir aydan daha kısa süre önce yaşandığına işaret eden Billström, "Olanlar kabul edilemezdir ve İsveç hükümeti, bu saldırıları en güçlü biçimde kınamaktadır" ifadesini kullandı.

Billström, Iraklı yetkililerin, Viyana Anlaşması uyarınca topraklarında bulunan diplomatik misyon ve diplomatik personeli koruma zorunluluğu olduğunu vurgulayarak, "Görünen o ki, Iraklı yetkililer, bu zorunluluklarını yerine getiremedi" yorumunu yaptı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç Büyükelçiliğini yakanların bulunmasını istedi
Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç Büyükelçiliğini yakanların bulunmasını istedi

Irak'ın Stockholm Maslahatgüzarı, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç hükümetinin, rahatsızlığını dile getirmek için üst düzey Iraklı temsilciler ile iletişimde olduğunu kaydeden Billström, "Stockholm'deki Irak Maslahatgüzarı, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" bilgisini paylaştı.

Billström, Büyükelçilik personelinin güvenli bir yere tahliye edildiğini aktararak, "İsveç hükümeti, şu anda atılacak diğer adımları gözden geçiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Bağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları, Kur’an-ı Kerim’e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Irak hükümeti, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin yakılmasını kınarken, Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri de keseceğini bildirmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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