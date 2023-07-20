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Dünya
TRT Haber 20.07.2023 13:21

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkü'nün dönüm noktasıydı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçti. Kıbrıs Türkü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştu. Başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel olmak üzere o harekat günlerini yaşayan ve öncesinde Rum baskısına uğrayanlar TRT Haber’e konuştu.

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Müdahale olmasaydı Girit'ten daha beter bütün Türkleri o günlerde temizleyeceklerdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın TRT Haber'e yaptığı bu değerlendirme, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Harekatı'nın özeti.

Rumların Kıbrıs'ta Türklere uyguladığı baskı ve zulmün gidebileceği nihai noktanın ilanı.

Tatar, o günlere dair şu ifadeleri kullandı:

"Müdahale olmasaydı Girit'ten daha beter bütün Türkleri o günlerde temizleyeceklerdi. Mehmetçik adaya çıkarken mücahit de burada bekliyordu. Mücahit Beşparmak Dağları'nda Gönyeli ovasında ve çeşitli stratejik yerlerde Mehmetçiğe yol gösteriyordu. Mehmetçikle mücahit birlikte şehit düştüler, birlikte çarpıştılar. O kahramanlık destanını birlikte yazdılar.’’

Tarihe geçen zafer: Kıbrıs Barış Harekatı
Tarihe geçen zafer: Kıbrıs Barış Harekatı

Ve 20 Temmuz 1974 Ada tarihinde huzur ve barışın sağlanmasının anahtarı...

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türkü’nün bir dönüm noktasıydı. Mehmetçik adaya adım atmasıyla barış kalıcı olarak hem Türklere hem Rumlara gelmiş oluyordu. O günden bugüne Kıbrıs’ta hiçbir çatışma olmamış kimsenin burnu kanamamış. Ve kuzeyi de güneyi de Kıbrıs yeni bir sürece girmiştir.’’ diye konuştu.

KKTC Başbakanı Üstel: Barış Harekatı olmasaydı ben bugün hayatta olmayacaktım

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de 20 Temmuz'un pek çok Kıbrıs Türk'ü gibi kendisinin de varlık nedeni olduğuna dikkat çekti:

"20 Temmuz benim için, Kıbrıs halkı için büyük bir önemi vardır. 20 Temmuz Barış Harekatı olmasaydı ben bugün hayatta olmayacaktım." 

Ercan Havalimanı adını Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk şehidinden alıyor
Ercan Havalimanı adını Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk şehidinden alıyor

Başbakan Üstel, harekat sırasında Ada'nın güneyinde yaşıyordu. Kendisi de Rumların açtığı ateşin hedefi oldu:

"Hemen köyün muhtarı o zaman Ramadan Bey'in evine koştuk. Ve muhtarı bir kurtarıcı gözüyle herkes avlusunda toplandı. Rumlar burayı gördükleri zaman 3 tane havan topu mermisiyle dövmeye başladılar. Ve orda 19 tane şehit verdik. 14 arkadaşımız yaralandı. Bir tanesi de ben idim.’’

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkü'nün dönüm noktasıydı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkü'nün dönüm noktasıydı
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