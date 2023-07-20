İngiltere'de göçmenler için yüzen hapishane hazırlanıyor

Bibby Stockholm göçmen mavnası, Dorset'e ulaştı.

Göçmen yanlısı ve karşıtı protestocu grupları 500 sığınmacıyı barındıracak gemi Portland Limanı'na çekilirken rıhtım kenarında toplandı.

Sky News'te yer alan habere göre, Başbakan Sunak'ın sığınmacıları barındıracağını söylediği iki gemi daha bölgeye geldi ancak yer bulamadı.

İngiltere hükümeti eski askeri üsler dahil olmak üzere alternatif konaklama yerleri kullanarak otel faturalarının maliyetini düşürmeye çalışıyor.

Göçmenler Ruanda'ya gönderilecek

İngiltere'de hükümet, düzensiz göçü engellemek için geçen aylarda Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nı duyurmuştu. Tasarı yasalaşırsa ülkeye giren düzensiz göçmenler sığınma talebinde bulunamayacak ve kısa sürede sınır dışı edilecek.

Sınır dışı edilenler güvenliyse kendi ülkelerine, değilse güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere gönderilecek.

İngiltere hükümeti, Ruanda'yla bu kapsamda bir anlaşma imzalamıştı.