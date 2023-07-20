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Dünya
AA 20.07.2023 07:24

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç Büyükelçiliğini yakanların bulunmasını istedi

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği binasını ateşe verenlerin yakalanmasını talep etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç Büyükelçiliğini yakanların bulunmasını istedi

Dışişleri Bakanlığından, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr taraftarlarınca İsveç Büyükelçiliği’nin ateşe verilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

“Dışişleri Bakanlığı, İsevç’in Bağdat Büyükelçiliği binasının yakılmasını şiddetle kınıyor.” denilen açıklamada, “Bu eylem, diplomatik misyon temsilciliklerine saldırı ve güvenliğini tehdit etme kapsamına giriyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hükümet tarafından, İsveç Büyükelçiliğine yönelik eylemi gerçekleştirenlerin bulunup yasalara göre cezalandırılması ve olayın perde arkasının aydınlatılması için güvenlik güçlerine soruşturma başlatma talimatı verildiği de bildirildi.

Şii dini ve siyasi lider Sadr yandaşı gruplar, Bağdat’ın merkezindeki İsveç Büyükelçiliğini önce protesto etmiş ardından binayı basarak bazı bölümlerini ateşe vermişti. Sadrcılar, söz konusu olayları İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelikler eylemler gerekçesiyle gerçekleştirmişti.

Sadr’a bağlı kişiler, daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basmıştı.

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