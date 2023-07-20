Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.07.2023 06:43

İtalya'da bir belediye başkanı, Müslümanların "giyinik" şekilde yüzmesini eleştirdi

İtalya'nın kuzeyindeki sahil kenti Monfalcone'nin Belediye Başkanı Anna Maria Cisint'in, Müslümanların "giyinik" şekilde denize girip yüzmesinin "edep ve hijyen açısından ciddi sonuçlara yol açtığı" gerekçesiyle "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İtalya'da bir belediye başkanı, Müslümanların "giyinik" şekilde yüzmesini eleştirdi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, aşırı sağcı Lig Partisi'nden olan Monfalcone Belediye Başkanı Cisint, Müslüman toplumuna gönderdiği açık mektupta, şu ifadelere yer verdi:

"Denize kıyafetlerle girme alışkanlığına sahip Müslüman yabancıların bu davranışları kabul edilemez. Bu uygulama, denize girenler arasında şaşkınlığa yol açan, edep ve hijyen açısından tahammül edilemeyecek sonuçları doğuran bir uygulamadır. Bizden farklı bağlamlardan gelenlerin, kurallara uygun hareket etme yükümlülüğü vardır."

Cisint’in bu sözleri, ülkede polemiğe yol açarken, farklı kesimler bu açıklamaya tepki gösterdi.

Belediye Başkanı'na tepkiler

İtalya İslam Toplumu ve Organizasyonları Birliği (UCOII) Başkanı Yasine Laframe, Monfalcone Belediye Başkanı'nın Müslüman kadınların yüzmesini yasaklamak istediğini savundu.

Laframe, Cisint’i eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bu kadınlar giyimlerinden ötürü eziyet görmeden nerede rahat edebilirler? İtalya'da kadınlar istedikleri gibi giyinebilir ama Başkan için bu pek öyle değil. Başkan'a soruyorum; bir grup Finlandiyalı sarışın ve mavi gözlü gelip dalgıç kıyafetleriyle Monfalcone’de yüzmek istese edep açısından bir sorun teşkil eder mi? Anna Maria Cisint'in, Müslümanların Monfalcone'deki varlığıyla ilgili bir sorunu olduğu açık ama o, Müslümanlar da dahil herkesin belediye başkanı olmayı içeren kurumsal bir rolü olduğunu unutmamalıdır. Ayrıca Müslüman kadınlar, kıyafetleriyle denize girmez, mayoyla aynı malzemeden olan tesettür mayo kullanırlar."

İtalya'nın turistik yerlerinden olan Ischia Adası'nın Belediye Başkanı Enzo Ferrandino da Monfalcone Belediye Başkanı Cisint’e katılmadığını belirterek, "Deniz kenarında da hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kamusal edebe saygılı olunuyorsa herkes dilediği gibi denize girebilir. Dürüst olmak gerekirse üzerimde giysilerle yüzmekte yanlış bir şey görmüyorum. İki nesil önce anneannem de böyle yapıyordu. Ischia sularına kıyafetle girmesine yasak getirmem." ifadelerini kullandı.

Ülkenin plajlarıyla ünlü Rimini kentinin Belediye Başkanı Jamil Sadegholvaad da Cisint'in açıklamasının "harika bir fikir" gibi görünmediğini, herkesin denizin keyfini en iyi hissettiği şekilde çıkarması gerektiğine inandığını kaydetti.

ETİKETLER
İtalya İslam Düşmanlığı
Sıradaki Haber
Yeni Zelanda'da silahlı saldırı: Saldırgan öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:33
İsrail güçleri Nablus'ta 1 Filistinliyi öldürdü
07:25
Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç Büyükelçiliğini yakanların bulunmasını istedi
07:22
Uzayda bir ilk: Bir tarafı hidrojen, diğer tarafı helyumdan oluşan yıldız keşfedildi
08:19
YKS sonuçları açıklandı
06:56
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
07:06
Brezilya'da arı katliamı: 100 milyondan fazla arı öldü
Irak'ta İsveç büyükelçiliğine saldırı: Bina ateşe verildi
Irak'ta İsveç büyükelçiliğine saldırı: Bina ateşe verildi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ