Brezilya'da arı katliamı: 100 milyondan fazla arı öldü

Mato Grosso Çiftçilik Enstitüsünün bir ay önce bazıları nesli tükenmekte olan türlere ait olan milyonlarca arının ölümünü araştırmasının ardından en az 600 kovanda arı öldürücü pestisit fipronil izleri bulundu.

Fipronil'in Brezilya'da mahsullerde kullanılmasına izin veriliyor, ancak arılar üzerindeki toksisitesi nedeniyle hava spreyi yasaklandı.

Farklı Mato Grosso şehirlerinde kovan zehirlenmesine neden olan çiftlik sahibi 47 bin doların üzerinde para cezasına çarptırıldı.

Brezilya'da 2019'un başlarında da 500 milyondan fazla arı ölü bulunmuştu.