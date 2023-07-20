Zile basıp kaçan üç çocuğu öldüren zanlıya müebbet

İddiaya göre arkadaşlarıyla "doğruluk mu cesaret mi" oynayan 14 yaşındaki Joshua Ivascu, Chandra'nın kapı ziline basarak kaçtı.

Olaydan dolayı öfkelenen Chandra, bir arabaya doluşan Joshua ve 5 arkadaşını kendi arabasıyla kovalamaya başladı ve kısa bir süre sonra da arabaya arkadan çarparak yoldan çıkardı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir ağaca çarparak dururken, otomobilin içinde bulunan 16 yaşındaki üç çocuk kazada hayatını kaybetti.

Mahkemeye yansıyan iddialara göre kendisinden iki yaş büyük ağabeyinin doğumgünü için bir araya gelen çocuklardan Joshua, uzun süre zile bastı ve kapıya doğru poposunu gösterdi.

Chandra mahkemedeki ifadesinde, kapıdaki kişinin kendisine, eşine ve 16 yaşındaki ikiz kızlarına saldırma niyetinde olan bir cinsel saldırgan olduğunu düşündüğünü ve öfkesini göstermek için onları aracıyla takip ettiğini öne sürdü.

Olayın ardından Chandra'nın polisi ve ambulansı aramadığı anlaşılırken, 45 yaşındaki sanık o gece çok içtiği için eve geldikten sonra sızdığını söyledi.