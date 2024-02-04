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Dünya
AA 04.02.2024 00:03

Rusya: Ukrayna'nın Luhansk'a düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir fırına yönelik saldırısında 15 kişinin öldüğünü duyurdu.

Rusya: Ukrayna'nın Luhansk'a düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü
[Fotoğraf: Arşiv]

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan Ukrayna'nın, Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu Luhansk'ta 2 katlı bir fırın çöktü, siviller yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, enkazdan 15 kişinin cesedini çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, saldırı sırasında fırında onlarca sivillerin bulunduğunu belirterek, söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

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