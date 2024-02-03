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Dünya
AA 03.02.2024 23:45

Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye saldırdı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batı sahilindeki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Hudeyde kentine bağlı el-Luhayya ve Dureyhimi beldelerine saldırılar düzenlendi.

Saldırıların ABD ve İngiltere tarafından yapıldığı belirtilen haberde, saldırının içeriği ve verdiği zarara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Husiler: ABD ile İngiltere Yemen'i vurdu
Husiler: ABD ile İngiltere Yemen'i vurdu

Söz konusu saldırılara ilişkin ABD ve İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in batısındaki Kızıldeniz sahilinde bulunan Hudeyde kenti İran destekli Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Husilerin liderin Abdülmelik el-Husi, 31 Ocak’ta yaptığı konuşmada, “ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları başarısızdır ve hiçbir etkisi yoktur. Bu saldırılar, askeri yeteneklerimizi sınırlamayacaktır. İsrail'in saldırıları durana ve Gazze’deki abluka kalkana kadar da Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılara devam edeceğiz.” demişti.

Kızıldeniz'de gerilim yüksek
Kızıldeniz'de gerilim yüksek

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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