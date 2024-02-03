Ürdün ABD'nin Irak'taki hava saldırılarına katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden adı açıklanmayan bir yetkili, hava kuvvetlerinin ABD tarafından Irak topraklarında gerçekleştirilen saldırılara katılmadığını belirtti.

Konuya ilişkin basında çıkan iddiaların doğru olmadığını, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin kardeş Irak'ın egemenliğine saygılı olduğunu belirten askeri kaynak, ülkesinin tüm Arap ülkeleriyle "kardeşlik ilişkilerindeki derinliğe" atıfta bulundu.

Vatandaşlarından sosyal medyada dolaşan söylentilere itibar etmemelerini isteyen askeri kaynağın, ülkesinin Irak'taki saldırılara katılımını yalanlarken, Suriye’deki saldırılara ilişkin bir yorum yapmaması dikkati çekti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis gruplara ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmasının ardından sosyal medyada, hava saldırılarına Ürdün Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçaklarının da katıldığı iddia edilmişti.

Ne olmuştu?

Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Irak'taki milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

ABD güçleri, ayrıca Yemen'deki hedefleri de vurduğunu açıklamıştı.