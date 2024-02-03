Duman 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2024 22:02

Ürdün ABD'nin Irak'taki hava saldırılarına katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Ürdün, ABD'nin Irak'taki gruplara yönelik düzenlediği hava saldırısına destek verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Ürdün ABD'nin Irak'taki hava saldırılarına katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı
[Fotoğraf: Getty]

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden adı açıklanmayan bir yetkili, hava kuvvetlerinin ABD tarafından Irak topraklarında gerçekleştirilen saldırılara katılmadığını belirtti.

Konuya ilişkin basında çıkan iddiaların doğru olmadığını, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin kardeş Irak'ın egemenliğine saygılı olduğunu belirten askeri kaynak, ülkesinin tüm Arap ülkeleriyle "kardeşlik ilişkilerindeki derinliğe" atıfta bulundu.

ABD'den İran destekli gruplara saldırı
ABD'den İran destekli gruplara saldırı

Vatandaşlarından sosyal medyada dolaşan söylentilere itibar etmemelerini isteyen askeri kaynağın, ülkesinin Irak'taki saldırılara katılımını yalanlarken, Suriye’deki saldırılara ilişkin bir yorum yapmaması dikkati çekti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis gruplara ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmasının ardından sosyal medyada, hava saldırılarına Ürdün Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçaklarının da katıldığı iddia edilmişti.

Ne olmuştu?

Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Irak'taki milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

ABD güçleri, ayrıca Yemen'deki hedefleri de vurduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
Ürdün ABD Irak
Sıradaki Haber
AB Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Bakan Koca: Hatay'da hizmete açtığımız hastaneler sizlere karşı görev duygumuzun sonucudur
22:22
Şili'de orman yangınlarında 19 kişi öldü
22:19
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
22:33
İBB Başkan adayı Kurum'dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi
21:30
AB Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyor
21:18
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
FOTO FOKUS
Depremden 204 saat sonra gelen mucize "hoş geldin"le hafızalara kazındı
Depremden 204 saat sonra gelen mucize "hoş geldin"le hafızalara kazındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ