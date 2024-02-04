Puslu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2024 00:03

Rusya: Ukrayna'nın Luhansk'a düzenlediği saldırıda 20 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde bir fırına, Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını açıkladı.

Rusya: Ukrayna'nın Luhansk'a düzenlediği saldırıda 20 kişi öldü
[Fotoğraf: Arşiv]

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 10 kişi olduğu kaydedildi. Enkaz altındaki insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da saldırı sırasında fırında onlarca sivilin bulunduğunu belirterek söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

ETİKETLER
Luhansk Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:08
İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
02:11
Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
01:45
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı
01:33
Suudi Arabistan Savunma Bakanı'ndan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı
01:30
Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor
01:31
Elazığ'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
FOTO FOKUS
Çin yapay zekanın kontrol ettiği ilk ticari hiper uydusunu fırlattı
Çin yapay zekanın kontrol ettiği ilk ticari hiper uydusunu fırlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ