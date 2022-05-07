Aylarca süren hazırlıklar yapıldı, on binlerce Rus askeri Ukrayna sınırına yığıldı.

Tartışmalar sürerken, 73 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Moskova, operasyonun amacını Donbas bölgesinin özgürleştirilmesi, Ukrayna’nın silahlardan arındırılması ve iktidarın devrilmesi olarak açıkladı.

Rusya ordusunun, beklentinin aksine sadece anlaşmazlığın yaşandığı Donbas bölgesine değil, başkent Kiev ve çevresine de yoğun saldırlar düzenlemesi dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Bu durum, Rusya kabul etmese de, Moskova, Kiev’i almak istiyor yorumlarına yol açtı.

Rus kamuoyunda kısa sürede Kiev’e girilecek havası hakimken, beklenildiği gibi olmadı.

Ukrayna ordusunun kuvvetli direnişi karşısında Rus ordusu beklenen hızda ilerleme kaydedemedi.

Kiev bölgesinde bazı bölgeler ele geçirilse de Ukrayna ordusu bu toprakları geri almayı başardı.

Durum NATO, ABD ve İngiltere istihbarat raporlarına da yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'da belirlediği stratejik hedeflere büyük ölçüde ulaşamadığı vurgulandı.

Rusya'nın son hedefi "Donbas"

29 Mart’ta yapılan İstanbul’daki barış görüşmelerinin ardından Rusya Kiev bölgesinden çekileceğini duyurdu. Daha sonra Moskova’dan operasyonun ikinci kısmına geçildiği açıklaması geldi. Bu aşamada Ukrayna’nın doğusuna “Donbas bölgesi”ne saldırıların yoğunlaşacağı sinyali verildi.

Kiev'e göre Rusya, Ukraynada hiçbir hedefine ulaşamadı

Rusya uzun süren çatışmaların ardından liman kenti Mariupol’de büyük ölçüde kontrolü sağlamış durumda.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamen ele geçirilmesi için yoğun saldırılar ise sürüyor. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Moskova yönetimi operasyonun planlandığı şekilde yürüdüğünü iddiasında. Kiev ise Rusya’nın şimdiye kadar hiçbir hedefine ulaşamadığı görüşünü savunuyor.

Uzmanlar savaşın beklenenden çok daha uzun sürebileceği görüşünde

Moskova'nın bundan sonraki planının Donbas bölgesinde üstünlük sağlayıp, 2014 yılında Kırım'da olduğu gibi buraları da ilhak etmek olduğu iddia ediliyor.

Uzmanlar savaşın beklenenden çok daha uzun sürebileceği görüşünü dile getiriyor.