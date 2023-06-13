Rusya: Ukrayna ordusundan Alman Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ele geçirilen Leopard tank ve Bradley zırhlı muharebe aracın görüntüleri paylaşıldı.

Zaporijya yönünde "Vostok" askeri birliklerinin Ukrayna ordusundan her iki aracı ele geçirdiği aktarılan açıklamada, "Ele geçirilen araçlar Batı yapımı. Alman tankı Leopard ve ABD yapımı zırhlı muharebe aracı Bradley. Şimdi bunlar bizim ganimetlerimiz." ifadeleri kullanıldı.

Askeri araçların motorlarının çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin aracı terk ederek kaçtığı aktarıldı.

Paylaşılan videoda bir Rus askeri, tahrip edilmiş bazı askeri araçların yanında çalışır ve sağlam vaziyette olan söz konusu tank ve zırhlı aracı gösteriyor.