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Dünya
AA 13.06.2023 12:31

Aliyev'den Erdoğan'a: Sizi Azerbaycan'da çok seviyorlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriğinde bulunarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türk halkının size gösterdiği itimat sizin uzun yıllar yaptığınız hizmetlere verilen yüksek değerdir. Sizi Azerbaycan'da çok seviyorlar." dedi.

Aliyev'den Erdoğan'a: Sizi Azerbaycan'da çok seviyorlar
[Fotograf: AA]

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı heyetler arası görüşmede, seçimlerden kısa süre sonra yapılan ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimde elde ettiği zaferden dolayı kutlayan ve başarılar dileyen Aliyev, "İlerleyen yıllarda dostluk ve kardeşliğimizin her zaman olduğu gibi yüksek düzeyde olacağından eminim. İkili görüşmede birçok konuyu müzakere ettik. Türkiye ile Azerbaycan birliği ve kardeşliği uluslararası etkendir, istikrar, gelişme ve güvenlik etkenidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türk halkının size gösterdiği itimat sizin uzun yıllar yaptığınız hizmetlere verilen yüksek değerdir. Sizi Azerbaycan'da çok seviyorlar. Siz bizim değerli misafirimizsiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da resmi karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da resmi karşılama

Yeni hükümet üyelerini de kutlayan Aliyev, "Dün bakanlarımız bir araya geldi. Bugün de temasları devam ediyor. Görüşmelerimiz görülen işleri sonuca bağlıyor ve ilerleyen yıllarda yapılacak işlerin yol haritasını belirliyor. Bu ziyaretinizde de böyle olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

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