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Gündem
AA 13.06.2023 11:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da resmi karşılama

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Azerbaycan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Azerbaycan'a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da resmi karşılama

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da resmi karşılama

Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme de gerçekleştirilecek.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde atılacak adımlar değerlendirileceği görüşmede, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da resmi karşılama

Görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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