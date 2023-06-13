Hindistan Başbakanı Modi 21-24 Haziran'da ABD'yi ziyaret edecek

NDTV'nin haberine göre Modi, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'dan resmi devlet ziyareti için davet aldı.

Beyaz Saray’ın bahçesinde 22 Haziran'da 21 pare top atışıyla başlayacak karşılama töreni ve devlet yemeğinin 1 gün öncesinde Modi'nin Biden ailesi ile özel bir yemek yiyeceği açıklandı.

Biden çiftinin karşılaması sırasında 7 binden fazla Hint Amerikan da Beyaz Saray'da ve sarayın yakınlarındaki Lafayette Parkı'nda Modi'yi karşılamayı planlıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden ve Modi'nin, ziyaret süresince ortak basın toplantısı yapıp yapmayacağının belli olmadığını aktardı.

Kirby, ABD ve Hindistan'ın savunma alanındaki ortaklığını ve Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ile Hint-Pasifik'teki iş birliğini vurgulayarak "Konuşulacak çok şey var. Ziyareti sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Modi ABD temasları kapsamında Washington'daki John F. Kennedy Merkezi'nde üst düzey şirket yöneticileriyle de görüşecek.

Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından 22 Haziran'da ABD Kongresi birleşik oturumunda konuşma yapması için davet edilen Modi, ABD Kongresi'nde ikinci kez konuşan ilk Hindistan başbakanı olacak.