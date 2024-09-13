Rusya: Son bir haftada Donetsk'teki 8 yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 7-13 Eylül'de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Son hafta içinde Ukrayna'daki unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda petrol ve enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, barut, füze bileşenler, İHA üretim atölyeleri, mühimmat depoları, askeri teçhizat onarım noktaları ile Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu aktarıldı.

Rus ordusunun Donetsk bölgesinde son bir haftada 8 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnogorovka, Grigorovka, Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsınovka, Dolinovka ve Vodyanoye yerleşim birimleri Rus birliklerince kurtarıldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, aynı tarihlerde 49 Ukraynalı askerin esir alındığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 501 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 18 bin 130 tank ve zırhlı araç, bin 454 çok namlulu roketatar, 14 bin 563 obüs ve havan topu ile 26 bin 47 özel askeri araç imha edildi."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 12 bin 795 askerini, 108 tankını, 44 piyade savaş aracını, 86 zırhlı personel taşıyıcısını ve 691 zırhlı aracını kaybettiği aktarıldı.