Atina, Batı Trakya Türklerinin eğitim haklarını gasbediyor

Batı Trakya'daki Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yunanistan'da yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı mesajda, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarının kapatılmasına ve Yunan hükümetinin Batı Trakyalı Türklerin eğitim alanındaki yetkilerini gasbetmesine tepki gösterdi.

Yunan hükümetinin 2 Eylül'de Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde velilerin oylarıyla seçilmiş encümen heyetlerine danışmadan müdür ataması yaptığını belirten Asafoğlu, "Okullarımızda söz sahibi olmamız engellendi. Veliler tarafından seçilen ve yetkili kılınan encümen heyetleri, bürokratlar tarafından etkisiz kılındı ve yok sayıldı. Bu, Lozan Antlaşması’na aykırı bir tutum" değerlendirmesinde bulundu.

4 azınlık okulu daha kapatıldı

Asafoğlu, ayrıca çocuk sayısının azlığı bahane edilerek kısa süre önce 4 azınlık okulunun daha kapatıldığına dikkati çekerek, "Azınlık eğitimini sorunlar yumağına çeviren yetkililer, azınlık eğitiminde yeni sorunlar üretme konusunda çok becerikliler" görüşünü paylaştı.

Gümülcine ve İskeçe'deki Türk ortaokul ve liselerinde bugüne kadar müdürlerin görev sürelerinin uzatılması veya değiştirilmesi gibi kararlar velilerce seçilen encümen heyetlerinin görüşü alınarak yapılırken Yunan hükümeti, 2 Eylül'de Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde encümen heyetlerine danışmadan müdür değişikliği gerçekleştirdi.

Bu durumu "hak ihlali" olarak gören Batı Trakyalı Türkler, Yunan hükümetinin Türk azınlık toplumunun kendi okulları üzerindeki söz hakkını gasbettiğini belirtiyor.