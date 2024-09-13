Parçalı Bulutlu 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2024 16:54

Atina, Batı Trakya Türklerinin eğitim haklarını gasbediyor

Batı Trakya Türklerinin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin Başkanı Çiğdem Asafoğlu, "Okullarımızda söz sahibi olmamız engellendi. Veliler tarafından seçilen ve yetkili kılınan encümen heyetleri, bürokratlar tarafından etkisiz kılındı ve yok sayıldı" ifadelerini kullandı.

Atina, Batı Trakya Türklerinin eğitim haklarını gasbediyor

Batı Trakya'daki Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yunanistan'da yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı mesajda, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarının kapatılmasına ve Yunan hükümetinin Batı Trakyalı Türklerin eğitim alanındaki yetkilerini gasbetmesine tepki gösterdi.

Yunanistan Batı Trakya'daki 'Türk' varlığını hazmedemiyor
Yunanistan Batı Trakya'daki 'Türk' varlığını hazmedemiyor

Yunan hükümetinin 2 Eylül'de Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde velilerin oylarıyla seçilmiş encümen heyetlerine danışmadan müdür ataması yaptığını belirten Asafoğlu, "Okullarımızda söz sahibi olmamız engellendi. Veliler tarafından seçilen ve yetkili kılınan encümen heyetleri, bürokratlar tarafından etkisiz kılındı ve yok sayıldı. Bu, Lozan Antlaşması’na aykırı bir tutum" değerlendirmesinde bulundu.

4 azınlık okulu daha kapatıldı

Asafoğlu, ayrıca çocuk sayısının azlığı bahane edilerek kısa süre önce 4 azınlık okulunun daha kapatıldığına dikkati çekerek, "Azınlık eğitimini sorunlar yumağına çeviren yetkililer, azınlık eğitiminde yeni sorunlar üretme konusunda çok becerikliler" görüşünü paylaştı.

Gümülcine ve İskeçe'deki Türk ortaokul ve liselerinde bugüne kadar müdürlerin görev sürelerinin uzatılması veya değiştirilmesi gibi kararlar velilerce seçilen encümen heyetlerinin görüşü alınarak yapılırken Yunan hükümeti, 2 Eylül'de Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde encümen heyetlerine danışmadan müdür değişikliği gerçekleştirdi.

Bu durumu "hak ihlali" olarak gören Batı Trakyalı Türkler, Yunan hükümetinin Türk azınlık toplumunun kendi okulları üzerindeki söz hakkını gasbettiğini belirtiyor.

ETİKETLER
Batı Trakya Türkleri Eğitim Yunanistan
Sıradaki Haber
Blinken, İsrail'in okula yaptığı saldırının ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğini bildirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:04
Cevdet Yılmaz: Hükümetimizi temsilen şehit Ayşenur'un cenazesine katılacağız
17:51
Rusya: Son bir haftada Donetsk'teki 8 yerleşim birimini ele geçirdik
17:40
Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonda görüştü
17:40
Mardin'de 8 evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
17:51
Narin Güran soruşturması sürüyor
İsrail saldırısında tüm ailesini kaybeden 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor
İsrail saldırısında tüm ailesini kaybeden 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ