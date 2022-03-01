Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya, hedeflerine ulaşana kadar operasyon devam edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek" dedi.
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Etiketler: Rusya
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