Rusya-Ukrayna savaşı sürerken iki taraf arasında müzakereler de devam ediyor.

Rusya'nın müzakerecisi tarafların ikincil konularda uzlaşmaya çok yaklaştığını, kilit konularda ise ilerleme olmadığını açıkladı.

Rus müzakereci Ukrayna'nın müzakereleri uzatmaya çalıştığını düşündüklerini belirtti.

Kremlin müzakerelerin yavaş ilerlemesinden memnun olmadıklarını belirtirken Ukrayna lideri Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuşmuştu.