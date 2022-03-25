Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 16:56Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Müzakerelerde kilit konularda ilerleme yok
[Fotoğraf:AA]
Rusya müzakerecisi, Ukrayna ile görüşmelerde tarafların ikincil konularda uzlaşmaya yaklaştığını ancak kilit konularda ilerleme olmadığını açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken iki taraf arasında müzakereler de devam ediyor.
Rusya'nın müzakerecisi tarafların ikincil konularda uzlaşmaya çok yaklaştığını, kilit konularda ise ilerleme olmadığını açıkladı.
Rus müzakereci Ukrayna'nın müzakereleri uzatmaya çalıştığını düşündüklerini belirtti.
Kremlin müzakerelerin yavaş ilerlemesinden memnun olmadıklarını belirtirken Ukrayna lideri Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuşmuştu.
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