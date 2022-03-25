Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polonya Devlet Başkanı'nı Duda'nın uçağı Varşova'ya acil iniş yaptı
[Fotoğraf: AA]
ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Polonya'nın Rzeszow kentine doğru giden Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı Varşova'ya acil iniş yaptı. Duda daha sonra yeniden yola çıkarak görüşmenin yapılacağı yere ulaştı.
Açıklama Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapıldı. Duda'nın, Biden ile görüşmek üzere Ukrayna sınırına yakınlarındaki Rzeszow kentine gitmek üzere yola çıktığı ancak uçağının başkent Varşova'ya geri dönerek acil iniş yaptığı duyuruldu.
Polonya Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir tehlike yaşamadığı ifade edildi.
Uçağın neden acil iniş yaptığı ise açıklanmadı.
Duda'nın, tekrar yola çıkarak Rzeszow havalimanına indiği bilgisi verildi.
Biden- Duda Polonya'da görüşecek
ABD Başkanı Biden da Brüksel'deki temaslarının ardından Polonya'nın Rzeszow şehrine gitti.
Biden'ın Polonya Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve askeri üste bulunan Amerikan askerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.
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