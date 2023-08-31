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Dünya
AA 31.08.2023 01:46

Rusya Mali'ye yaptırımları uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti

Rusya, Birleşmiş Milletlerde (BM) Mali'ye yönelik yaptırım rejiminin süresini 1 yıl daha uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti.

Rusya Mali'ye yaptırımları uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Mali'ye yönelik yaptırım rejimi ve Uzmanlar Panelinin yetkisinin uzatılmasına ilişkin bir karar tasarısı oylandı.

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan tasarıda Mali'ye yönelik varlık dondurma ve seyahat kısıtlamasından oluşan yaptırımların 31 Ağustos 2024'e, Uzmanlar Panelinin yetkisinin ise 30 Eylül 2023'e kadar uzatılması öngörülüyordu.

BMGK'nin daimi üyelerinden Rusya, tasarıyı veto etti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, tasarının Mali ve Rusya'nın "endişelerini" göz ardı ettiğini savundu.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, 16 Haziran'da düzenlenen BMGK oturumunda, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun "gecikme olmadan" ülkeden çekilmesini istemişti.

BMGK, 2017 yılında Mali'ye yaptırım rejimi uygulamaya başlamıştı.

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