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Dünya
İHA 30.08.2023 23:55

Tasması asansöre sıkışan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı

Brezilya’da köpeğiyle asansöre binen 11 yaşındaki bir çocuk, tasması asansörün dışında kalan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı.

Brezilya’nın Goias eyaletinin başkenti Goiania şehrinde 11 yaşındaki Thiago Magalhaes adlı çocuk köpeğiyle asansöre bindi.

Ardından köpeğinin tasmasının asansörün dışında sıkıştığını ve köpeğin boğulmak üzere olduğunu fark eden Thiago ani bir hareketle, yukarı çekilen tasmayı yakalayarak köpeğini kurtarmaya çalıştı.

Çocuğun çabası asansörün köpeği sıkıştırmasına engel olurken köpek ise çırpınarak kafasını tasmasından çıkarmayı başardı.

Olayın yaşandığı anlar ise asansörün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Thiago adlı çocuk basına verdiği röportajda, olay anında korku ve çaresizlik hissettiğini söylerken köpeğini kurtarmak için hiç düşünmeden harekete geçtiğini ifade etti.

Thiago’nun ailesi ise çocuklarının ve köpeğin herhangi bir sağlık problemi yaşamadan olayı atlattıklarını bildirdi.

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Tasması asansöre sıkışan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
Tasması asansöre sıkışan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
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