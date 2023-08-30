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Dünya
AA 30.08.2023 22:33

Gabon'da geçiş hükümetinin lideri Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Nguema oldu

Bu sabah askerin yönetime el koyduğu Gabon'da geçiş hükümetinin liderliğine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema getirildi.

Gabon'da geçiş hükümetinin lideri Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Nguema oldu
[Fotograf: AFP]

Devlet televizyonunda okunan bildiride, geçiş hükümetinin başına oy birliğiyle General Nguema'nın getirildiği duyuruldu.

Babası subay olan Nguema, askeri eğitimini Fas'ın Meknes kentindeki Fas Kraliyet Askeri Akademisinde tamamladı, ardından Gabon'un ekvator ormanlarındaki Komando Eğitim Merkezinden mezun oldu.

General Nguema, askeri kariyerinin ardından eski Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun yaveri oldu ve Bongo'nun 2009'daki ölümüne kadar bu görevine devam etti.

Babası öldükten sonra koltuğu devralan Ali Bongo ile arası açılan Nguema, Gabon'un Rabat ve Dakar Büyükelçiliklerine Askeri Ataşe olarak gönderilerek ülkeden uzaklaştırıldı.

Gabon'da darbenin arkasındaki isim Nguema Fransız basınına konuştu
Gabon'da darbenin arkasındaki isim Nguema Fransız basınına konuştu

Nguema, 2019'de Cumhurbaşkanı Bongo'nun felç geçirmesinden bir yıl sonra, Ali Bongo'nun üvey kardeşi Frederic Bongo'nun yerine, Cumhuriyet Muhafızlarının istihbarat biriminin başına geçti ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüş yaptı.

Birkaç ay sonra Cumhuriyet Muhafızlarının Komutanlığına terfi eden Nguema, Cumhuriyet Muhafızları içerisinde doğrudan Ali Bongo'ya bağlı Özel Müdahaleler birimini kurdu ve zamanla bu birimi güçlendirdi.

Nguema'nın Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de yakın uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

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