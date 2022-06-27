Putin, iki liderin St. Petersburg'daki görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Karar verildi. Önümüzdeki birkaç ay içinde hem balistik hem de seyir füzelerini hem konvansiyonel hem de nükleer versiyonlarında kullanabilen İskender-M taktik füze sistemlerini Belarus'a devredeceğiz” dedi .

Rusya lideri, komşu ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının bir araya gelip “bu ortak çalışmanın tüm detaylarını çözmeye” başlamalarını önerdi.

Toplantıda Lukashenko ayrıca Rusya'dan Belarus jetlerinin nükleer savaş başlıklı füzeleri taşıyabilmeleri için modernizasyonu konusunda yardım istedi.

Belarus, hava sahası yakınında ABD ve NATO nükleer yetenekli savaş uçaklarının eğitim uçuşlarından giderek daha fazla endişe duyduğunu söyledi.

Putin yardım etmeyi kabul etti ve “bu modernizasyon Rusya'daki uçak fabrikalarında yapılmalı. Bunu nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda anlaşacağız.” dedi.