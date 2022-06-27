Parazitin, geçen hafta eyaletin Newcastle Limanı yakınlarındaki kovanlarda tespit edilmesiyle, 50 kilometrelik biyogüvenlik bölgesi ilan edildi.

Avustralya bal arısı endüstrisi yetkililerinden Danny Le Feuvre, 100 kadar kovanın, önlemlerin bir parçası olarak liman yakınlarında imha edildiğini açıkladı.

“Avustralya'daki arıcılık endüstrisi şu anda Newcastle'a bakıyor” ifadesini kullanan Feuvre, sürecin takibi ve temas durumunun tespiti için eyalet çapında arı hareketliliğinin durdurulduğunu söyledi.

Milyonlarca dolarlık zarar sebebi

Avustralya'da küçük kırmızımsı-kahverengi parazitler, ülkenin arı endüstrisinde yıllık 147 milyon dolar seviyesinde zarar verebiliyor.

Karşı tedbir alınan parazitler, arıların uçma, besin toplama gibi fonksiyonlarını felce uğratan bir virüsü yayıyor.