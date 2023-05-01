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Dünya
AA 01.05.2023 09:12

Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

Rusya, gece başkent Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Rusların Ukrayna’ya yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Ön belirlemelere göre saldırıların Tu-95 stratejik uçaklarıyla yapıldığını aktaran Popko, "Başkentte hava saldırısı alarmı yaklaşık 3 saat sürdü. Ruslar, aynı anda seyir füzeleri ve İHA’larla saldırdı." ifadesini kullandı.

Popko, Kiev hava sahasında Rusya’nın tüm füze ve İHA’larının savunma sistemlerince imha edildiğini, siviller arasında can kaybı, apartmanlarda veya altyapılarda hasar kaydedilmediği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 02.30 civarında Rusların 11 Tu-95 tip stratejik uçağıyla Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Rusların Ukrayna’ya toplam 18 seyir füzesi fırlattığını ifade eden Zalujnıy, bunlardan 15’inin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini aktardı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre ise gece Rus ordusu Kramatorsk, Konstantinivka ve Pavlograd şehirlerine 5 füze ile saldırdı.

Öte yandan, sosyal medyada Pavlograd şehrine saldırılara ilişkin paylaşılan görüntülerde, apartmanların camlarının kırıldığı, şehrin bir kısmında büyük yangın çıktığı görüldü.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Pavlograd’a saldırılarında 3’ü çocuk 25 kişinin yaralandığını aktardı.

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