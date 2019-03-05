Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 Şubat'ta Moskova'da yaptığı görüşmede, Suriye Çalışma Grubu oluşturulmasının kararlaştırıldığını belirten Peskov, kurulacak grubun formatı ve katılımcılarının henüz belli olmadığını aktardı.

Peskov, "Suriye Çalışma Grubu, tüm ilgili taraflar ve bölge ülkeleriyle Suriye'den yabancı güçlerin çıkarılması, terörizmin yok edilmesi ve istikrarın sağlanması gibi konularda çalışmalar yürütecek" dedi.

Netanyahu geçen ay sonunda Moskova'ya yaptığı resmi ziyaretle ilgili açıklamasında, "Sivil savaşın başlamasının ardından Suriye'ye gelen yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesi konusunda Putin ile anlaştık. Bu hedefe ulaşabilmek için de İsrail ile Rusya arasında ortak ekip kurulmasını kararlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA