Suudi Arabistan'da yabancı çalışanlara getirilen vergiler ve iş kısıtlaması nedeniyle 2017 yılının başından 2018 yılının üçüncü çeyreğine kadar 1,1 milyon yabancı işçi ülkeyi terk etti.

Suudi Arabistanlı uzmanlar, yabancı işçilerin ülkeyi terk etmesinin birçok sektörde sorunlara neden olacağını söylüyor.

Daha önce de ABD merkezli Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın vatandaşlarına daha fazla iş bulma planının ters teptiğini ve ekonomide baskıya neden olduğunu yazmıştı.

Washington Post ayrıca planın, yabancıların ülkeden toplu şekilde göç etmesine yol açtığını da belirtmişti.

Ekonomik reform planı kapsamında vergi getirilmişti

Ülkede başlatılan ekonomik reform çalışmaları ve ekonominin petrole bağımlılığını azaltma çabaları kapsamında, yabancı işçilere vergi ve harç getirilmiş, bu kişilerin yalnızca belirli alanlarda çalışmalarına izin verilmişti.

32 milyon nüfuslu Suudi Arabistan'da resmi verilere göre, geçtiğimiz yıl işsizlik yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.

Suudi Arabistan yönetimi, nüfusun 3'te 1'ini oluşturan yabancı işçilerin belirli alanlarda çalışmalara izin vererek işsizlik sorununu çözmeye çalışıyor.

2016 yılında açıklanan ekonomik reform planı, 2020 yılına kadar 1 milyon Suudi Arabistan vatandaşına iş imkanı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Rassd News Network