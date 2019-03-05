Arap Parlamentolar Birliğinin, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" başlıklı konferansta, Arap ülkelerinin Filistin meselesine yaklaşımı masaya yatırıldı.

Konferansta Filistin meselesinde ortak tutum kararı alındı ancak konu İsrail ile ilişkiler maddesine gelince, hararetli tartışmalar yaşandı.

Filistin'e destek için İsrail'le normalleşmenin durdurulması çağrısı yapıldı.

16 Arap ülkesinin yer aldığı konferansta, bu maddeye sadece Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır karşı çıktı.

Tartışmaların ardından karar sonuç bildirgesine girdi.

İsrail basınında daha önce de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le gizli görüşmeler yaptığı haberleri yer almıştı.

Kaynak: TRT Haber