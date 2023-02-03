Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin şubatta tahmin edilenden 108 milyar ruble düşük gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle döviz satışı için 160 milyar ruble (yaklaşık 2,3 milyar dolar) ayrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 7 Şubat-6 Mart'ta günde 8,9 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Rusya Maliye Bakanlığı, 13 Ocak-6 Şubat'ta günde 3,2 milyar ruble döviz satışı gerçekleştirmişti.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan ötürü döviz piyasasındaki işlemlerini durduran Rusya Merkez Bankası, söz konusu işlemlere 13 Ocak'ta tekrar başlamıştı.