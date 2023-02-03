Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, enerji gelirlerindeki düşüş nedeniyle döviz satışını artıracak
[Fotograf: AFP]
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin şubatta tahminlerin 108 milyar ruble altında kalmasının beklendiğini, bu nedenle döviz satış miktarını artıracağını duyurdu.
Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin şubatta tahmin edilenden 108 milyar ruble düşük gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
Bu nedenle döviz satışı için 160 milyar ruble (yaklaşık 2,3 milyar dolar) ayrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 7 Şubat-6 Mart'ta günde 8,9 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirileceği duyuruldu.
Rusya Maliye Bakanlığı, 13 Ocak-6 Şubat'ta günde 3,2 milyar ruble döviz satışı gerçekleştirmişti.
Ukrayna’daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan ötürü döviz piyasasındaki işlemlerini durduran Rusya Merkez Bankası, söz konusu işlemlere 13 Ocak'ta tekrar başlamıştı.
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