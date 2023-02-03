Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da otobüs ve tırın çarpıştı: 17 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde otobüs ve tırın çarpıştığı kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lakki Marvat'tan Peşaver'e doğru giden yolcu otobüsü Kohat bölgesinde tırla çarpıştı.
Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'da zayıf yol altyapısı ve trafik kurallarının önemsenmemesi sebebiyle sıklıkla ölümcül trafik kazaları yaşanıyor.
Etiketler: Pakistan
Son Haberler
- 15:02
- 15:00
- 14:51
- 14:40
- 14:38
Sıradaki Haber
Bilim insanları yarı canlı siborg hücreleri geliştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz