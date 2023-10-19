Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Kuzey Kore’nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılını kutlamak amacıyla başkent Pyongyang’a resmi ziyarette bulundu.

Temasları sırasında Rus Bakan Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildi ve görüşme 1 saatten fazla sürdü.

Lavrov, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile de görüşme yaptı. Görüşmede, siyasi temasların takvimi dahil ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin güncel konular ayrıntılı müzakere edildi.

Rusya ile Kuzey Kore liderlerinin vardığı anlaşmaların kapsamlı şekilde uygulanması ve pratik alanlarda etkileşimin yoğunlaştırılmasına özellikle dikkati çekilen görüşmede, COVID-19 salgını sonrasında ikili ticaret hacminin artırılmasına vurgu yapıldı.

Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki duruma ilişkin müzakerelerin ele alındığı görüşmede, buradaki sorunların siyasi ve diplomatik çözümü konusunda karşılıklı kararlılık ve bölgedeki gerilimi azaltmak için ortak çaba göstermeye hazır olunduğu teyit edildi.

Her iki bakan, Asya-Pasifik bölgesindeki durumun ağırlaşmasına yol açan ABD'nin hegemonik emellerine direnme kararlılıklarını vurguladı.