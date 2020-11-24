Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ, Suriye, Basra Körfezi, Yemen ve Afganistan'daki durum ele alındı.
Görüşmede, İran nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı konusu dahil Rusya ve İran'ın uluslararası platformlardaki iş birliği masaya yatırıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Etiketler: İran Rusya Karabağ Sorunu
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