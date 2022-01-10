Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Vang, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Kazakistan yönetiminin ülkede anayasal düzeni tekrar sağlamasına yönelik çabalarına güçlü destek verdi.

Görüşmede, Kazakistan’da yaşanan olaylarda dış güçlerin etkisine yönelik endişe dile getirilirken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yaşanan tehditlere yönelik zamanında ve orantılı adımlar attığı kaydedildi.

Vang’ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü'nün Kazakistan’da aldığı tedbirleri olumlu yönde değerlendirdiği görüşmede, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Avrasya ve Orta Asya’da güvenliği sağlama noktasında önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, Lavrov, Rusya’nın ABD ile Cenevre’de başlayan ve NATO ile de gerçekleşecek güvenlik görüşmeleri konusunda Vang’ı bilgilendirdi.