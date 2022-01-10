Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çin’de çiftlikten kaçan 80 deve kuşu sokakları birbirine kattı
[Fotoğraf: İHA]
Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikten kaçan yaklaşık 80 deve kuşu sokakları birbirine kattı.
Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde yer alan bir çiftlikten yaklaşık 80 deve kuşu kaçtı.
Deve kuşları, Fusui ilçesinde sokakları birbirine kattı.
Deve kuşlarının bulundukları çiftliğin kapısının açık kalması sonucu kaçtığı ortaya çıktı.
Polisin yardımıyla deve kuşlarının 60’ı çiftliğe geri getirilirken, geri kalan deve kuşlarını yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
Etiketler: Çin
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