Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
AP Başkanı Sassoli'nin iki haftadır hastanede olduğu açıklandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin 26 Aralık'tan bu yana İtalya'da hastanede olduğu duyuruldu.
Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İki haftadır tedavi altında olduğu ifade edilen Sassoli'nin tüm resmi faaliyetlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Sassoli, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.
Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.
Etiketler: Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu İtalya
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