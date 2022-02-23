Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı almasının ardından Moskova-Kiev hattında gerilim artmıştı.

Ukrayna, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün, OHAL kararı almıştı.

Buna göre, söz konusu OHAL 30 gün sürecek ve sonra 30 gün daha uzatılabilecek.

Rusya diplomatik personelini tahliye ediyor

Reuters'ın Rus haber ajansı TASS'a dayandırdığı haberine göre de Rusya, diplomatik personelini Ukrayna'dan tahliye etmeye başladı.

Ne oldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığına ilişkin 2 ayrı kararnameyi imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.