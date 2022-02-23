Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Starlink'e lisans veren ilk Afrika ülkesi Mozambik oldu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu.
Mozambik Ulusal İletişim Enstitüsü (INCM) yaptığı açıklamada, Starlink uydu interneti projesinin ülkedeki bilgi ve iletişim teknolojisine muazzam katkılarda bulunacağı ifade edildi.
Lisansın bugün şirkete teslim edileceği aktarılan açıklamada, uydu internetinin ülkede var olan teknolojilerin korunarak çeşitliliğin sağlanmasına katkı sunacağı vurgulandı.
Lisans veren ilk Afrika ülkesi
Açıklamada, Mozambik'in şirkete lisans veren ilk Afrika ülkesi olduğuna işaret edildi.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.
Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
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