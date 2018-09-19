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Rusya Devlet Başkanı Putin Merkel ile Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye meselesini görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Putin Merkel ile Suriyeyi görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye meselesinin çözümü ele alındı. 

Putin'in, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonucunda Türkiye ve Rusya arasında, "İdlib gerginliğin azaltılması bölgesindeki" durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptı hakkında Merkel'e bilgi verdiği belirtildi. 

Ukrayna krizine değinilen görüşmede, dünya finans piyasasındaki olumsuz eğilimi de ele alındı.

Kaynak: AA 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: vladimir putin, suriye, Angela Merkel
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