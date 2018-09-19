  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.243
    EURO 7.294
  • BIST 96033.8
    ALTIN 241.675
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Etiyopya'da 6 ayda 1,4 milyon kişi yerinden edildi

Etiyopya'da 6 ayda 1,4 milyon kişi yerinden edildi

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da son 6 ayda etnik çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı, iç savaşın yaşandığı Suriye'yi bile geride bıraktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Etiyopyada 6 ayda 1,4 milyon kişi yerinden edildi

Merkezi İsviçre'de bulunan Ülke İçi Yerinden Edilenler İzleme Merkezinin (IDMC) verilerine göre, Oromiya ile Güney eyaleti sınırının yanı sıra Oromiya ve Somali eyaleti sınırında son bir yılda artan etnik çatışmalar sebebiyle 2018'in ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yerinden oldu.

IDMC, yerinden olanların çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, çatışmaların yaşandığı bölgelerde güvenliğin halen sağlanamadığını vurguladı.

Etiyopya, Suriye'yi geçti

Doğu, güney ve batı bölgelerinde etnik çatışmaların halen sürdüğü ülkede sadece hafta sonu başkent ve çevresindeki şiddet olayları sebebiyle 15 bin kişi yerinden edildi.

Merkezin verilerine göre, aynı dönemde iç savaşın yaşandığı Suriye'de 1,2 milyon kişi yerinden oldu. Merkez, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ise 950 bin kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Yılın ilk yarısında şiddet olayları nedeniyle dünya genelinde 5,2 milyon kişi ülkeleri içinde yerinden edildi. Merkezin hazırladığı yerinden edilenler listesinde Etiyopya'yı Suriye, KDC, Nijerya, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti izliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: iç savaş, Etiyopya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER