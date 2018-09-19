Gazze'de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı protestosu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Çalışanları Birliği tarafından düzenlenen ve 13 bin çalışanın katıldığı eylemde, göstericiler iş haklarına bağlı olduklarını belirterek, yardımların devam etmesini talep eden sloganlar attı.

Birlik Başkanı Emir el-Meshal gösteride yaptığı konuşmada, UNRWA idaresi ve arkasında duranların ortaya koyduğu tüm engelleri reddettiklerini, kurumun sunduğu hizmetlerin kesintiye uğramasına ve çalışanların iş haklarına zarar gelmesine karşı çıktıklarını söyledi.

Kesintilerin mali krizden değil, uygulanan politik ajandalardan kaynaklandığını ifade eden Meshal, "UNRWA'nın siyasi şantaja maruz kalmaması için BM'nin, kurumu finanse etmeye yönelik kalıcı bir alternatif bulması gerekiyor" dedi.

Çalışanlar greve gidecek

UNRWA Çalışanları Birliği'nin birçok defa kurumla krizi çözmek için girişimlerde bulunduğunu ancak UNRWA'nın anlaşmayı bozduğunu dile getiren Meshal, çalışanların iş haklarına zarar verilmemesi talebiyle pazartesi günü bütün UNRWA kurumlarında genel greve gidileceğini açıkladı.

Meshal, barışçıl sendika eylemi yapma hakları olduğunu, ancak UNRWA yasaları ve Filistin halkının mülkiyeti olarak kurum varlıklarının korunmasına bağlı olduklarını vurguladı.

Birlikten daha önce yapılan açıklamada, bin çalışanın işten çıkartılma riski ile karşı karşıya olduğu, kurumun 250 çalışanı ile sözleşme yenilemediği ve 900 çalışanı da yarı zamanlı çalışmaya çektiği belirtilmişti.

ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA