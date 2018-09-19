  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.281
    EURO 7.333
  • BIST 95704.48
    ALTIN 242.552
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit kararı

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) resmi olarak çıkacağı (Brexit) tarihe kadar geçerli olduğuna hükmetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa Adalet Divanından Brexit kararı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek yargı organı Avrupa Adalet Divanı, İrlanda'da bir mahkemenin Brexit nedeniyle İngiltere'nin çıkardığı Avrupa tutuklama emrinin geçerliliğini sorguladığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB üyesi bir ülkenin, birlikten ayrılma sürecinde olduğu gerekçesiyle İngiltere tarafından çıkarılan Avrupa tutuklama emrini yerine getirmeme hakkı olmadığına karar verdi. 

Süreç, 2016'da İngiltere'nin çıkardığı Avrupa tutuklama emri gereği hakkındaki cinayet, kundakçılık ve tecavüz suçlamalarından İrlanda'da tutuklanan bir şüphelinin, Brexit nedeniyle İngiltere'ye iade edilmemesi gerektiğini savunarak İrlanda'da dava açmasıyla başlamıştı. İrlanda mahkemesi davayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Brexit, Avrupa Adalet Divanı, AB
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER